Куклачев: «Щенячий взгляд» собак - ничто, по сравнению с кошачьими манипуляциями

Руководитель Театра кошек в Москве Юрий Куклачёв в эфире НСН рассказал, что кошки еще более приспособлены к воздействию на человека.

«У кошек еще больше развито чувство манипуляции человеком! Если они чувствуют, что у вас где-то что-то болит, они придут и прижмутся к этому месту, коготком кольнут, хитрые. И так они становятся хозяйками в квартире. Это от природы. Кошка подчиняет человека себе. Собаку в постель не возьмешь, она псиной воняет, а эти себя вылижут и чистенькие в постель – раз! Прижмутся к тебе – ой, как хорошо! В этом и прелесть кошки. Еще они считывают наши мысли. Не полностью, а касающиеся действий. Очень чувствительные! Я сижу, думаю, что надо бы покормить кошку. И вот кошка спрыгивает с холодильника – мяу-мяу, давай-давай, корми. Потом я думаю, что надо бы пойти спать. Кошка спрыгивает с кресла и бежит в кровать – прыг туда! И лежит в кровати, ждет меня. Те, кто приходит в наш театр, попадают во власть кошек, под их обаяние. Они умеют настолько проникновенно посылать какие-то флюиды, когда кошки выходят на сцену, то уже никакой народный артист даже рядом не стоял. Они захватывает все внимание, Они умеют это делать», - добавил он.

Ранее Куклачев уже рассказывал о сверхъестественных способностях кошек. Он заявил НСН, что кошка - это животное, которое пришло к нам из космоса. По его словам, кошка обладает очень сильным предчувствием. «Они могут предсказать землетрясения, извержение вулкана, это доказано. Не зря говорят, что кошку в дом пускают, потому что они могут изгонять, поглощать негативную, отрицательную энергию. Это тоже уже доказано учеными», — рассказал дрессировщик.

