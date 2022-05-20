«Подготовка к лету»: Тишковец пообещал москвичам 20 градусов тепла

Специалист центра погоды «Фобос» в эфире НСН отметил, что потепление в столицу придет уже в выходные, а преодолеть отметку в 20 градусов удастся 25 мая.  

Предстоящие выходные принесут москвичам улучшение погоды, настоящее тепло закрепится в регионе на следующей неделе, рассказал главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Финал недели и предстоящие выходные ознаменуются улучшением метеоусловий в Центральной России, начиная с сегодняшнего дня до понедельника включительно, будет преобладать антициклональная деятельность, а это сулит жителям погожий характер условий. Вероятность осадков минимальна из-за облаков, все чаще станет выглядывать солнце, а суточные колебания увеличатся. В Москве ночами воздух будет остывать до 0... +5 градусов, в дневные часы прогрев составит до +12... +17, что все равно пока на 2-3 градуса прохладнее положенного по норме», - отметил синоптик.

По его словам, столица начнет готовиться к климатическому лету, которое обычно наступает 28 мая.

Синоптик Тишковец пообещал россиянам умеренно теплое лето

«Что касается следующей недели, там потепление будет усиливаться, столбики термометров устремятся на штурм двадцатиградусной отметки, это произойдет где-то 24 мая, а 25 мая, возможно, даже преодолеем этот рубеж. Весна окончательно вернет утраченные позиции, начнется подготовка к климатическому лету, которое в Москве обычно наступает 28 мая», - рассказал Тишковец.

При этом июнь в Москве не станет жарким, средняя температура не будет превышать норму в 21 градус, подчеркнул специалист.

«В любом случае июнь не будет жарким, будет довольно умеренным по температурному фону, дай Бог, чтобы соответствовал норме с большой натяжкой. Норма для Москвы ночная – +11, дневная –+21», - добавил собеседник «Радиоточки НСН».

Купальный сезон для взрослых и детей открывается в зависимости от температуры воды и рекомендаций медиков, напомнил ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он уточнил, что на большинстве южных курортов страны, по предварительным прогнозам, температура воды в морях достигнет отметки в +20 градусов к середине июня и станет комфортной для купания взрослых.


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:Евгений ТишковецПогода В Москве
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