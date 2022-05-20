«Подготовка к лету»: Тишковец пообещал москвичам 20 градусов тепла
Специалист центра погоды «Фобос» в эфире НСН отметил, что потепление в столицу придет уже в выходные, а преодолеть отметку в 20 градусов удастся 25 мая.
Предстоящие выходные принесут москвичам улучшение погоды, настоящее тепло закрепится в регионе на следующей неделе, рассказал главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Финал недели и предстоящие выходные ознаменуются улучшением метеоусловий в Центральной России, начиная с сегодняшнего дня до понедельника включительно, будет преобладать антициклональная деятельность, а это сулит жителям погожий характер условий. Вероятность осадков минимальна из-за облаков, все чаще станет выглядывать солнце, а суточные колебания увеличатся. В Москве ночами воздух будет остывать до 0... +5 градусов, в дневные часы прогрев составит до +12... +17, что все равно пока на 2-3 градуса прохладнее положенного по норме», - отметил синоптик.
По его словам, столица начнет готовиться к климатическому лету, которое обычно наступает 28 мая.
«Что касается следующей недели, там потепление будет усиливаться, столбики термометров устремятся на штурм двадцатиградусной отметки, это произойдет где-то 24 мая, а 25 мая, возможно, даже преодолеем этот рубеж. Весна окончательно вернет утраченные позиции, начнется подготовка к климатическому лету, которое в Москве обычно наступает 28 мая», - рассказал Тишковец.
При этом июнь в Москве не станет жарким, средняя температура не будет превышать норму в 21 градус, подчеркнул специалист.
«В любом случае июнь не будет жарким, будет довольно умеренным по температурному фону, дай Бог, чтобы соответствовал норме с большой натяжкой. Норма для Москвы ночная – +11, дневная –+21», - добавил собеседник «Радиоточки НСН».
Купальный сезон для взрослых и детей открывается в зависимости от температуры воды и рекомендаций медиков, напомнил ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он уточнил, что на большинстве южных курортов страны, по предварительным прогнозам, температура воды в морях достигнет отметки в +20 градусов к середине июня и станет комфортной для купания взрослых.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 732 / сут.
Умерли
378 тыс.+106 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 134 / сут.
- Роскомнадзор потребовал от англоязычной версии «Википедии» удалить два материала с фейками о спецоперации
- В Госдуме предложили отменить верхний возрастной предел на заключение первого военного контракта
- Главный акционер Avito выйдет из бизнеса в России
- Цискаридзе стал постоянным ведущим программы «Сегодня вечером»
- Доллар упал ниже 61 рубля впервые с 2020 года
- Магазины Reserved и Cropp в России получат новые названия
- Врач назвала опасные заболевания, о которых сигнализируют отеки
- Блинкен: Россия сама отказалась от членства в НАТО
- Серебренников призвал снять санкции с Абрамовича
- Банк «Открытие» впервые с 2014 года не будет проводить квартирник на ПМЭФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru