«Подготовка к лету»: Тишковец пообещал москвичам 20 градусов тепла

«Что касается следующей недели, там потепление будет усиливаться, столбики термометров устремятся на штурм двадцатиградусной отметки, это произойдет где-то 24 мая, а 25 мая, возможно, даже преодолеем этот рубеж. Весна окончательно вернет утраченные позиции, начнется подготовка к климатическому лету, которое в Москве обычно наступает 28 мая», - рассказал Тишковец.

При этом июнь в Москве не станет жарким, средняя температура не будет превышать норму в 21 градус, подчеркнул специалист.

«В любом случае июнь не будет жарким, будет довольно умеренным по температурному фону, дай Бог, чтобы соответствовал норме с большой натяжкой. Норма для Москвы ночная – +11, дневная –+21», - добавил собеседник «Радиоточки НСН».

Купальный сезон для взрослых и детей открывается в зависимости от температуры воды и рекомендаций медиков, напомнил ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он уточнил, что на большинстве южных курортов страны, по предварительным прогнозам, температура воды в морях достигнет отметки в +20 градусов к середине июня и станет комфортной для купания взрослых.



