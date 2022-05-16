Синоптик Тишковец пообещал россиянам умеренно теплое лето

Как отметил синоптик, до конца мая на этой территории страны погода останется прохладной. В июне также не ожидается «ни экстремальной жары, ни экстремального холода». По словам Тишковца, в первый месяц лета среднемесячная температура воздуха на большей части Европейской России будет соответствовать климатической норме, отмечает РЕН ТВ.

«Напомню, что для Москвы это приблизительно 11,5 градуса ночью и 21,7 градуса днем», – подчеркнул метеоролог.

В июле и августе температура воздуха будет превышать норму, однако существенных отклонений от обычных показателей не ожидается, пишет Газета.ру. При этом июль будет «вполне комфортный»: температура будет выше нормы на 0,5 – 1 градуса.

«Август будет близко к температурной норме, местами превышение составит 0,5 градуса. Так что нас ждет умеренно теплое лето без экстремальных отклонений от многолетних значений», – добавил Тишковец.

