Синоптик Тишковец пообещал россиянам умеренно теплое лето
Лето в европейской части России в текущем году будет теплым без экстремальных температурных отклонений. Об этом рассказал главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио Sputnik.
Как отметил синоптик, до конца мая на этой территории страны погода останется прохладной. В июне также не ожидается «ни экстремальной жары, ни экстремального холода». По словам Тишковца, в первый месяц лета среднемесячная температура воздуха на большей части Европейской России будет соответствовать климатической норме, отмечает РЕН ТВ.
«Напомню, что для Москвы это приблизительно 11,5 градуса ночью и 21,7 градуса днем», – подчеркнул метеоролог.
В июле и августе температура воздуха будет превышать норму, однако существенных отклонений от обычных показателей не ожидается, пишет Газета.ру. При этом июль будет «вполне комфортный»: температура будет выше нормы на 0,5 – 1 градуса.
«Август будет близко к температурной норме, местами превышение составит 0,5 градуса. Так что нас ждет умеренно теплое лето без экстремальных отклонений от многолетних значений», – добавил Тишковец.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 956 / сут.
Умерли
378 тыс.+99 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+6 200 / сут.
- Один человек погиб в результате стрельбы в Приморье
- СМИ узнали о предложении ввести внешнее управление в ОПК и ТЭК
- СМИ: Российскую сеть Reebok продали турецкому FLO Retailing
- Синоптик Тишковец пообещал россиянам умеренно теплое лето
- Три страны обвинили организаторов «Евровидения-2022» в подмене оценок
- В Германии заявили о последствиях из-за санкций против РФ
- Экономист: рост цен на ресурсы способен компенсировать спад в экономике России
- ФРГ откажется от импорта российской нефти даже при отсутствии консенсуса в ЕС
- СМИ: расходы Германии на импорт российских товаров выросли на 77,7%
- Ким Чен Ын распорядился мобилизовать военных для поставок лекарств в аптеки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru