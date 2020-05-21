Первые аппараты ИВЛ из США доставлены в Россию

Всего Соединённые Штаты Америки поставят в Россию в качестве гуманитарной помощи 200 таких медицинских устройств, которые активно применяются при лечении тяжёлых больных, заражённых коронавирусной инфекцией.

Президент США Дональд Трамп распорядился осуществить бесплатные поставки аппаратов ИВЛ семи странам. Помимо России, в их число вошли Австралия, Канада, Мексика, Сальвадор, Швейцария и Южно-Африканская республика.

