Первые аппараты ИВЛ из США доставлены в Россию

Американский военно-транспортный самолёт С-17 с первой партий аппаратов искусственной вентиляции лёгких прилетел из США в Россию. Борт приземлился в московском аэропорту Внуково-3, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что первые 50 аппаратов ИВЛ передадут Национальному медико-хирургическому центру имени Н.И. Пирогова.

Американист: Трамп раскритиковал антироссийские статьи, потому что готов на диалог

Всего Соединённые Штаты Америки поставят в Россию в качестве гуманитарной помощи 200 таких медицинских устройств, которые активно применяются при лечении тяжёлых больных, заражённых коронавирусной инфекцией.

Президент США Дональд Трамп распорядился осуществить бесплатные поставки аппаратов ИВЛ семи странам. Помимо России, в их число вошли Австралия, Канада, Мексика, Сальвадор, Швейцария и Южно-Африканская республика.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Гуманитарная ПомощьСшаКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры