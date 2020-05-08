Американист: Трамп раскритиковал антироссийские статьи, потому что готов на диалог

Президент США Дональд Трамп раскритиковал оргкомитет Пулитцеровской премии, в этом году отметивший наградой в номинации «Международная журналистика» авторов The New York Times (NYT) за серию статей об «операциях России по вмешательству в дела других стран».

Выступая в Белом доме, американский президент заявил, что лауреатов нужно заставить вернуть эти премии, потому что они получены несправедливо — за материалы, которые, по словам Трампа, оказались ложными. Журналистов NYT он назвал жуликами и заявил, что оргкомитет Пулитцеровской премии будет опозорен да тех пор, пока не заберёт назад присуждённые награды, передаёт ТАСС.

Американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в эфире НСН заявил, что Дональд Трамп – один из немногих американских политиков, готовых сотрудничать и вести диалог с Россией.