Американист: Трамп раскритиковал антироссийские статьи, потому что готов на диалог
Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН объяснил НСН, почему Дональд Трамп раскритиковал оргкомитет Пулитцеровской премии за награждение авторов антироссийских статей.
Президент США Дональд Трамп раскритиковал оргкомитет Пулитцеровской премии, в этом году отметивший наградой в номинации «Международная журналистика» авторов The New York Times (NYT) за серию статей об «операциях России по вмешательству в дела других стран».
Выступая в Белом доме, американский президент заявил, что лауреатов нужно заставить вернуть эти премии, потому что они получены несправедливо — за материалы, которые, по словам Трампа, оказались ложными. Журналистов NYT он назвал жуликами и заявил, что оргкомитет Пулитцеровской премии будет опозорен да тех пор, пока не заберёт назад присуждённые награды, передаёт ТАСС.
Американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в эфире НСН заявил, что Дональд Трамп – один из немногих американских политиков, готовых сотрудничать и вести диалог с Россией.
«Дело в том, что как раз вчера состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом. И ранее Россия уже отправляла помощь в борьбе с коронавирусом в США, в надежде, что США, когда наладят производство, отплатят нам тем же. Так вот вчера, по результатам переговоров, Трамп как раз принял решение, чтобы отправить в Россию аппараты ИВЛ. Поэтому понятно, что Трамп, один из немногих американских политиков, которые, несмотря на все проблемы, готов и дальше продолжать диалог с Россией. И он прекрасно понимает, что американская элита и те же самые СМИ, которые являются её инструментом, пытались одним выстрелом убить двух зайцев: с одной стороны, они пытались сместить Трампа, а с другой – поддерживали миф о российской угрозе», - сообщил американист.
В то же время, четыре из семи материалов, за которые были награждены журналисты NYT были посвящены петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину. В свою очередь, предприниматель шутливо поздравил издание и пообещал прислать в редакцию подарок.
Он напомнил, что Джозеф Пулитцер создал понятие «желтая пресса», а сама премия выдается за создание фейков с лучшим соотношением цена-качество. По мнению бизнесмена, The New York Times достойна этой премии.
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