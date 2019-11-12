Открыты удивительные свойства икоты

12 ноября 201913:05

Исследователи из Университетского колледжа Лондона обнаружили полезные свойства икоты. Они установили, что это неспецифическое нарушение функции внешнего дыхания ещё в утробе матери влияет на развитие связей между нейронами.

Как отмечают argumenti.ru, процесс икания помогает мозгу ребенка учиться контролировать дыхательные мышцы, делают вывод авторы исследования.

Гинекологи: 75-летняя женщина родила «утку»

В итоге, по их словам, человек учится управлять дыханием посредством перемещения диафрагмы вверх и вниз.

Учёные отметили, что икота начинает влиять на развитие мозга уже с девятой недели беременности.

Таким образом ещё не рождённый ребёнок начинает ощущать свое внутреннее тело. В ходе исследования учёные изучили данные сканирования мозга доношенных и недоношенных младенцев.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО:
ТЕГИ:НоворождённыйУченыеОткрытие