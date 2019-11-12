Открыты удивительные свойства икоты
Исследователи из Университетского колледжа Лондона обнаружили полезные свойства икоты. Они установили, что это неспецифическое нарушение функции внешнего дыхания ещё в утробе матери влияет на развитие связей между нейронами.
Как отмечают argumenti.ru, процесс икания помогает мозгу ребенка учиться контролировать дыхательные мышцы, делают вывод авторы исследования.
В итоге, по их словам, человек учится управлять дыханием посредством перемещения диафрагмы вверх и вниз.
Учёные отметили, что икота начинает влиять на развитие мозга уже с девятой недели беременности.
Таким образом ещё не рождённый ребёнок начинает ощущать свое внутреннее тело. В ходе исследования учёные изучили данные сканирования мозга доношенных и недоношенных младенцев.
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