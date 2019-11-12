Открыты удивительные свойства икоты

В итоге, по их словам, человек учится управлять дыханием посредством перемещения диафрагмы вверх и вниз.

Учёные отметили, что икота начинает влиять на развитие мозга уже с девятой недели беременности.

Таким образом ещё не рождённый ребёнок начинает ощущать свое внутреннее тело. В ходе исследования учёные изучили данные сканирования мозга доношенных и недоношенных младенцев.

