Гинекологи: 75-летняя женщина «родила» «утку»
Специалисты в области гинекологии в эфире НСН заявили, что ЭКО после 60 лет никто не делает.
75-летняя Прабха Деви из индийского города Кота в штате Раджастан родила семимесячную девочку, пишет The Sun. Уточняется, что забеременеть пожилой матери помогло экстракорпоральное оплодотворение (супругу Деви 80 лет).
Вес малышки на момент рождения составил 700 граммов, сейчас она находится под постоянным наблюдением специалистов. Было проведено вынужденное кесарево сечение в связи с проблемами со здоровьем у матери. Акушер, который принимал роды, Абхилаша Кинкер отметил, что в связи с преклонным возрастом и болезнью матери, девочка могла умереть в утробе.
Врач-гинеколог Любовь Ерофеева в эфире НСН заявила, что вынашивание и рождение плода невозможно после 51 года.
«Это фантастика. Этого нет и быть не может. Только если с помощью суррогатной матери они могли бы это сделать. Потому что мужчина плодовит вплоть до гробовой доски, а у женщины репродуктивный возраст ограничивается менопаузой в 50 – 51 год. Я, думаю, это утка, повод поговорить на эту тему. За всю свою практику я не видела подобных случаев, и со всех точек зрения – и с научной, и с практической – это невозможно», - сказала Ерофеева.
Руководитель отделения оперативной гинекологии Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова Лейла Адамян в эфире НСН согласилась с коллегой и отметила большую нагрузку на организм пожилой женщины.
«Если это правда, хоть я и не думаю, что это верная информация о возрасте, то это нонсенс. Я считаю, что ЭКО не должно проводиться при таких условиях ни в коем случае. Потому что организм матери очень сильно страдает, и это очень большая на нее нагрузка. Как правило, такие роженицы не дохаживают до срока родов, и это неправильно. Должно быть здоровое чрево в здоровом теле. Никто не делает ЭКО после 60-70 лет. Как правило, берутся донорские яйцеклетки, потому что яйцеклетки в таком возрасте не бывают в адекватном варианте», - сказала Адамян.
Руководитель отделения оперативной гинекологии пояснила, что «золотым возрастом» для родов у женщин считается от 20 и максимум до 35 лет.
«Для каждого дела имеется свой возраст. Самый правильный это от 20 до 30 лет, в крайнем случае - до 35 лет (это уже считается как старая первородящая). Потому что яйцеклетки стареют примерно после 29 лет. После 35 лет они уже значительно хуже, имеются дегенеративные формы. А после 37 лет резко драматически падает и само количество яйцеклеток, и их качество. Поэтому это золотой возраст. Бывают, конечно, различные «сюрпризы» и они описаны в разных странах. Экстракорпоральное оплодотворение позволяет несколько расширить эту панель за счет того, что проводится диагностика, выбираются наиболее правильные эмбрионы и так далее. Но вся ситуация неправильная сама по себе, с медицинской точки зрения», - подытожила собеседница НСН.
В публикации СМИ уточняется, что документального подтверждения возраста матери и отца ребенка пока произведено не было. В случае подтверждения, индианка может стать старейшей матерью в мире.
Ранее НСН сообщала о случае, когда польские врачи спасли младенца, который родился спустя 56 дней после смерти матери.
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