Гинекологи: 75-летняя женщина «родила» «утку»

75-летняя Прабха Деви из индийского города Кота в штате Раджастан родила семимесячную девочку, пишет The Sun. Уточняется, что забеременеть пожилой матери помогло экстракорпоральное оплодотворение (супругу Деви 80 лет).

Вес малышки на момент рождения составил 700 граммов, сейчас она находится под постоянным наблюдением специалистов. Было проведено вынужденное кесарево сечение в связи с проблемами со здоровьем у матери. Акушер, который принимал роды, Абхилаша Кинкер отметил, что в связи с преклонным возрастом и болезнью матери, девочка могла умереть в утробе.

Врач-гинеколог Любовь Ерофеева в эфире НСН заявила, что вынашивание и рождение плода невозможно после 51 года.

«Это фантастика. Этого нет и быть не может. Только если с помощью суррогатной матери они могли бы это сделать. Потому что мужчина плодовит вплоть до гробовой доски, а у женщины репродуктивный возраст ограничивается менопаузой в 50 – 51 год. Я, думаю, это утка, повод поговорить на эту тему. За всю свою практику я не видела подобных случаев, и со всех точек зрения – и с научной, и с практической – это невозможно», - сказала Ерофеева.

Руководитель отделения оперативной гинекологии Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова Лейла Адамян в эфире НСН согласилась с коллегой и отметила большую нагрузку на организм пожилой женщины.