«Оранжевая» жара: В Московском регионе до +35 и вероятность смерчей

Температура воздуха в Москве во вторник, 7 июля, поднимется выше тридцатиградусной отметки, сообщил на своей странице в Facebook ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в столице в разгар дня воздух раскалится до +30…+32. В Подмосковье ожидается +27…+32, а на юго-востоке столичного региона – даже до +35. К концу дня возможны и другие погодные сюрпризы.

«Вечером ливни, грозы, местами сильные. Высокая вероятность града, шквала, смерча. Ветер юго-восточных румбов 3-8 метров в секунде, при грозе порывы до 20 м/с», - предупредил Тишковец.

Климатолог: Торнадо в Московском регионе станут нормой

Ранее Гидрометцентр объявил предпоследний, «оранжевый» уровень погодной опасности для Москвы из-за жары. Он будет действовать с 11 до 16 часов.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:ЖараГрозаМосковская ОбластьПогода В Москве
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры