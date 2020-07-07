«Оранжевая» жара: В Московском регионе до +35 и вероятность смерчей

Температура воздуха в Москве во вторник, 7 июля, поднимется выше тридцатиградусной отметки, сообщил на своей странице в Facebook ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в столице в разгар дня воздух раскалится до +30…+32. В Подмосковье ожидается +27…+32, а на юго-востоке столичного региона – даже до +35. К концу дня возможны и другие погодные сюрпризы.

«Вечером ливни, грозы, местами сильные. Высокая вероятность града, шквала, смерча. Ветер юго-восточных румбов 3-8 метров в секунде, при грозе порывы до 20 м/с», - предупредил Тишковец.