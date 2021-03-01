Опрос: Россияне предпочитают держать дома кошек

Подавляющее большинство россиян, а именно 70%, держат дома хотя бы одного питомца. При этом, наши соотечественники предпочитают котов – они живут у 55% владельцев домашних животных. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные опроса, проведенного дочерней компанией Сбербанка «Сбербанк страхование».

Собак содержат 37% респондентов. Других домашних питомцев, среди которых аквариумные рыбки, грызуны, попугаи и другие, россияне заводят гораздо реже.