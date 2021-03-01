Опрос: Россияне предпочитают держать дома кошек

Подавляющее большинство россиян, а именно 70%, держат дома хотя бы одного питомца. При этом, наши соотечественники предпочитают котов – они живут у 55% владельцев домашних животных. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные опроса, проведенного дочерней компанией Сбербанка «Сбербанк страхование».

Собак содержат 37% респондентов. Других домашних питомцев, среди которых аквариумные рыбки, грызуны, попугаи и другие, россияне заводят гораздо реже.

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Между тем, ранее сообщалось, что в Германии кота по кличке Творожок (Quarky) отказались зарегистрировать в кандидаты в мэры города Деммин. Об этом сообщает DW. Выборы должны состояться в апреле. Немец Торсен Лор отправил заявку на участие в них от имени своего 6-летнего питомца Творожка. Однако коту было отказано, среди причин власти указали то, что кандидату нет 18 лет, нет личной подписи в заявке, а также отсутствует немецкое гражданство, передает РЕН ТВ.

Такие доводы не устроили хозяина Творожка, он надеется продвинуть свое животное в политику. По словам мужчины, его кот намерен решить проблему защиты животных и сократить поток автомобилей в городе.

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ФОТО: РИА Новости/Николай Хижняк
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