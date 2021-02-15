Учёные выяснили, что кошки и собаки не могут быть переносчиками коронавируса

Мелкие домашние животные, кошки и собаки, не участвуют в возникновении коронавирусной инфекции и её передаче человеку. Об этом говорится в научной публикации «Коронавирусные инфекции животных: будущие риски для человека» учёных РАН, Донского государственного технического университета (ДГТУ) и Ростовского государственного медицинского университета.

Исследователи рассматривают вероятность участия домашних животных в передаче коронавируса, возникшего без видимых внешних предпосылок. По мнению учёных, пока не существует достаточной доказательной базы, которая подтвердила бы участие кошек и собак в трансмиссии инфекций.

По словам декана факультета «Биоинженерия и ветеринарная медицина» ДГТУ Алексея Ермакова, реагирование животных на человеческий вирус при исключении их участия в передаче инфекции обусловлено схожестью молекулярно-биохимических процессов организмов.

Учёные допускают возможность инфицирования кошек коронавирусом, однако это возможно лишь в очень тесном контакте с заражённым человеком и при условии достижения значений суммарного титра вируса, близких к экспериментальному моделированию. Исследователи подчёркивают, что в реальных условиях заражение кошек маловероятно.

«Мы убеждены, что если инфицирование SARS-CoV-2 кошек подтвердится, то эти животные будут для этого вируса биологическим тупиком. То есть передать вирус человеку кошки уже не смогут. За 18 лет в научной литературе не описано ни одного подтвержденного случая распространения SARSCoV кошками среди региональных популяций и тем более случаев обратной трансмиссии этой инфекции человеку», — отмечается в публикации.

Авторы исследования указывают, что собаки также не принимают участия в передаче коронавируса, и маловероятна возможность их носительства в качестве биологического тупика инфекции.

