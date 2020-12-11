Опрос: Более четверти россиян готовы к переезду в другой город ради работы
Уехать из родного города ради работы готовы более 28% россиян. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные исследования, проведенного НИУ ВШЭ. Кроме того, в ходе опроса выяснилось, что 60% жителей Москвы считают, что в столице найти хорошую работу проще, чем в других городах страны. Того же мнения придерживаются 33% опрошенных в целом по России.
Кроме того, авторы исследования отмечают тревожный сигнал для системы образования. Так, 87% живущих в малых городах не считают свой город местом, где можно получить хорошее образование. Так же думают 67% жителей средних городов и 41% - крупных.
Отмечается, что опрос проводился с 11 сентября по 5 октября 2020 года. В нем приняли участие более 6 тысяч россиян из 173 населенных пунктов.
А ранее стало известно, что большинство россиян (69%) считает работу чиновником престижной. Об этом говорится в опросе, проведенном Фондом общественного мнения (ФОМ).
При этом 74% признались, что в России преобладает отрицательное отношение к госслужащим. Лишь 14% заявили о положительном отношении к ним.
Также выяснилось, что большая часть россиян поддерживает инициативу главы правительства Михаила Мишустина о сокращении чиновников.
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