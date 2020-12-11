Опрос: Более четверти россиян готовы к переезду в другой город ради работы

Уехать из родного города ради работы готовы более 28% россиян. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные исследования, проведенного НИУ ВШЭ. Кроме того, в ходе опроса выяснилось, что 60% жителей Москвы считают, что в столице найти хорошую работу проще, чем в других городах страны. Того же мнения придерживаются 33% опрошенных в целом по России.

Кроме того, авторы исследования отмечают тревожный сигнал для системы образования. Так, 87% живущих в малых городах не считают свой город местом, где можно получить хорошее образование. Так же думают 67% жителей средних городов и 41% - крупных.

Отмечается, что опрос проводился с 11 сентября по 5 октября 2020 года. В нем приняли участие более 6 тысяч россиян из 173 населенных пунктов.