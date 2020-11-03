Новости за ночь: В Совфеде предложили ужесточить правила ремонта автомобилей

Правила ремонта и тюнинга автомобилей в России предложили ужесточить. С инициативой выступил член Совета Федерации Андрей Кутепов, обратившийся с соответствующим письмом к министру промышленности Денису Мантурову.

Согласно предложению сенатора, российских водителей, которые сделают минимальный ремонт в автомобиле, необходимо обязать пройти внеплановый техосмотр. Сделать это придется даже после смены магнитолы или сигнализации, пишут «Известия».

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Согласовать придется установку порогов, спойлеров, антенн, люков в крышу, воздухозаборников, подкрылков, багажников и рейлингов. В поправки хотят внести также установку колес увеличенного диаметра, устройств для буксировки прицепов, мультимедийного и компьютерного оборудования, средств охранной сигнализации, средств защиты от несанкционированного использования транспортного средства и иное оборудование, передает Ura.ru.

Кроме того, Кутепов заявил о необходимости введения запрета на повторное использование при ремонте автомобиля систем рулевого управления, тормозных систем, глушителей системы выпуска, ремней и подушек безопасности и прочего.

Ранее «Автостат» сообщил, что за девять месяцев 2020 года розничные цены на новые легковые машины выросли на 12%. Главная причина подорожания автомобилей - резкое ослабление курса рубля.


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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:СовфедРемонтАвтомобиль
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