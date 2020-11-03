Новости за ночь: В Совфеде предложили ужесточить правила ремонта автомобилей

Согласовать придется установку порогов, спойлеров, антенн, люков в крышу, воздухозаборников, подкрылков, багажников и рейлингов. В поправки хотят внести также установку колес увеличенного диаметра, устройств для буксировки прицепов, мультимедийного и компьютерного оборудования, средств охранной сигнализации, средств защиты от несанкционированного использования транспортного средства и иное оборудование, передает Ura.ru.

Кроме того, Кутепов заявил о необходимости введения запрета на повторное использование при ремонте автомобиля систем рулевого управления, тормозных систем, глушителей системы выпуска, ремней и подушек безопасности и прочего.

Ранее «Автостат» сообщил, что за девять месяцев 2020 года розничные цены на новые легковые машины выросли на 12%. Главная причина подорожания автомобилей - резкое ослабление курса рубля.



