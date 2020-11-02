Новые требования к автомобилям из ЕАЭС вступили в силу в России
Произведённые в странах Евразийского экономического союза автомобили с понедельника будут регистрировать в России только по электронным паспортам транспортных средств, передают «Известия».
До 31 марта следующего года в Белоруссии, Казахстане и Киргизии можно оформлять автомобили без электронных форм, эти страны будут предоставлять информацию через национальных операторов.
В электронном паспорте транспортного средства указываются как данные о владельце и сертификационные данные автомобиля, так и информация о ДТП, техоблуживании, полисах КАСКО и ОСАГО, текущем пробеге автомобиля, модификациях конструкции машины.
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