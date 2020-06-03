Роскосмос оценил идею отправить Рогозина прыгать на батуте

Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко заявил в Twitter, что «Невесомость» могла бы направить свой «благородный пыл» на обучение воспитанников детских домов.



«И потом рассказать о результатах в радиопрограмме», - резюмировал пресс-секретарь госкорпорации.



Напомним, в 2014 году в ответ на введение западных санкций против России, Рогозин в соцсетях язвительно предложил американцам доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута. На тот момент людей на космическую станцию доставляли только российскими кораблями, так как США ранее свернули программу эксплуатации шаттлов.



На прошлой неделе частная компания SpaceX осуществила успешный запуск ракеты Falcon 9 к МКС с двумя астронавтами на борту. После триумфа основатель компании Илон Маск заочно припомнил Рогозину его слова, сказав «Батут работает», отмечает «Свободная пресса».



После успешного запуска Falcon 9 Рогозин в соцсетях поздравил конкурентов и выразил надежду на сотрудничество.



«Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество», - написал в ответ Маск в Twitter, причем сделал это на русском языке, отмечает RT.

