Новости за ночь: Патологоанатом описала смертельные последствия от COVID-19

Как пишет РЕН-ТВ, основной возраст скончавшихся пациентов с COVID - около 50 лет. В последнее время выросло число жертв среди молодых пациентов.

Главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов в эфире НСН объяснил рост смертности от инфекции.

«Сейчас это уже не только коронавирус, а комбинация разных вирусов. Он наслаивается, отсюда смертность. Если это люди пожилые, то коронавирус подводит черту под теми заболеваниями, которые люди за жизнь наживают, - сердечно-сосудистые, онкология, инсульты, диабеты. 80% пожилых людей имеют заболевания, которые в этом случае срабатывают. Вирус только помогает», - пояснил Ершов.

