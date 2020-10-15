Новости за ночь: Патологоанатом описала смертельные последствия от COVID-19

В Иркутском морге показали, что COVID делает с органами человека. В частности, легкие со стандартных 350 граммов увеличивается до двух килограммов каждое. Патологоанатомы часто ставят причину смерти «от полиорганной недостаточности». То есть, вирус поражает все органы и ткани.

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Как пишет РЕН-ТВ, основной возраст скончавшихся пациентов с COVID - около 50 лет. В последнее время выросло число жертв среди молодых пациентов.

Главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов в эфире НСН объяснил рост смертности от инфекции.

«Сейчас это уже не только коронавирус, а комбинация разных вирусов. Он наслаивается, отсюда смертность. Если это люди пожилые, то коронавирус подводит черту под теми заболеваниями, которые люди за жизнь наживают, - сердечно-сосудистые, онкология, инсульты, диабеты. 80% пожилых людей имеют заболевания, которые в этом случае срабатывают. Вирус только помогает», - пояснил Ершов.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:СмертьКоронавирус
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