В России запатентован препарат, убивающий коронавирус

Федеральное медико-биологическое агентство выдало патент препарату для лечения новой коронавирусной инфекции. Как сообщает пресс-служба ФМБА, данное лекарство «выключает активность» COVID-19 и «убивает»

Инновационный лекарственный препарат разработан на основе механизма РНК-интерференции, и обладает прямой противовирусной активностью, отмечает RT. Это достижение на счету специалистов Института иммунологии ФМБА.

Разработанная субстанция умеет «выключает активность» коронавируса и убивает его, а не только оказывает влияние на симптомы заболевания.

