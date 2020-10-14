В России запатентован препарат, убивающий коронавирус
Федеральное медико-биологическое агентство выдало патент препарату для лечения новой коронавирусной инфекции. Как сообщает пресс-служба ФМБА, данное лекарство «выключает активность» COVID-19 и «убивает»
Инновационный лекарственный препарат разработан на основе механизма РНК-интерференции, и обладает прямой противовирусной активностью, отмечает RT. Это достижение на счету специалистов Института иммунологии ФМБА.
Разработанная субстанция умеет «выключает активность» коронавируса и убивает его, а не только оказывает влияние на симптомы заболевания.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru