Новосибирцы смогут принять участие в разработке стелы «Город трудовой доблести»
В Новосибирской области состоялось заседание областного оргкомитета «Победа», в ходе которого были рассмотрены основные вопросы реализации мероприятий по проведению Года памяти и славы.
Ключевым моментом является недавнее присвоение Новосибирску почетного звания «Город трудовой доблести». Заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Турчак отметил вклад новосибирцев «в нашу общую Победу».
Первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панфёров уточнил, что голосование за присвоение звания началось еще в январе текущего года и ЗА высказались не только жители города, но и всего региона.
«Поддержали партийные организации, трудовые коллективы города. Несколько десятков встреч были проведены с работниками заводов и предприятий. Поддержали нас и общественные организации, студенческие объединения, волонтерское движение. По-другому и не могло быть! Потому что в каждой семье Новосибирской области и города Новосибирска в годы Великой Отечественной войны были те, кто воевал на фронте и те, ковал победу в тылу», - сказал Панфёров.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на заседании уточнил, что место для возведения стелы «Город трудовой доблести» пока не определено. Он высказал мнение, что внешний вид и место «не должно быть решением одного человека или даже группы людей в составе оргкомитета «Победа». Хотелось бы, чтобы в этом обсуждении поучаствовали и жители города, и экспертное сообщество. Чтобы действительно это было общим решением, так как мы понимаем, что это решение на десятилетия».
Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив поблагодарил жителей региона за поддержку при голосовании за присвоение Новосибирску почетного звания.
Ранее НСН сообщала, что президент РФ Владимир Путин поддержал предложение о присвоении почетного звания «Города трудовой доблести» 20 городам страны, среди которых находится Новосибирск.
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