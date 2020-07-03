Новосибирску присвоено звание «Город трудовой доблести

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение о присвоении почетного звания «Города трудовой доблести» 20 городам страны, среди которых находится Новосибирск. Глава государства отметил, что первое решение о присвоении нового почетного звания будет принято уже в этом году: документы будут подписаны в ближайшее время. Владимир Путин назвал учреждение почетного звания знаковым событием, которое получило народную поддержку.

Первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Новосибирской области, первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Панфёров поблагодарил жителей области за активную поддержку инициативы присвоить областному центру это почетное звание.

«Это наша общая победа. Благодаря вашим голосам Новосибирску будет присвоено высокое, а главное - заслуженное - звание «Город трудовой доблести», и память о великом трудовом подвиге наших земляков навсегда останется в памяти поколений», - прокомментировал он.

За присвоение Новосибирску почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести», по данным министерства региональной политики Новосибирской области, свои голоса отдали более 500 тысяч человек. Сбор подписей проходил параллельно с Общероссийским голосованием по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.

Кроме Новосибирска, почетного звания «Город трудовой доблести» удостоены следующие города: Боровичи, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Магнитогорск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Омск, Пермь, Самара, Саратов, Томск, Ульяновск, Уфа, Челябинск и Ярославль.

