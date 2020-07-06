Новосибирск поблагодарил Путина за звание «Города трудовой доблести»

Спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив принял участие в заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации.

В ходе видеоконференции представитель региона поблагодарил от имени всех новосибирцев президента России Владимира Путина за присвоение Новосибирску почетного звания «Город трудовой доблести».

«В наших поправках [в Конституции], в работе нашей группы, огромное внимание уделялось человеку труда. И я, пользуясь случаем, хочу сказать Вам огромное спасибо за присвоение 20 городам, в том числе нашему Новосибирску, звания "Города трудовой доблести», - подчеркнул Шимкив.

Глава государства в ответ поблагодарил сибиряков и их предков за самоотверженность при восстановлении и строительстве заводов.

Голосование за присвоение звания «Город трудовой доблести» проходило одновременно с голосованием по изменениям в Конституцию страны - с 25 июня по 1 июля. За присвоение Новосибирску звания высказались почти 600 тысяч человек.

