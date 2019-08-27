Депардье получил земельный участок недалеко от Минска
Французский актер Жерар Депардье получил участок земли в деревне Лапоровичи недалеко от Минска. Как отмечает белорусский портал Tut.by, его соседями будут белорусская биатлонистка Дарья Домрачева и тренер спортсменки.
Ранее на встрече с президентом Белоруссии французский актёр выразил желание «пожить среди крестьян». После этого Александр Лукашенко распорядился предоставить Депардье землю в деревне Лапоровичи. Размер участка — 15 соток, на нём можно построить одноквартирный жилой дом. Как сообщают белорусские СМИ, договор рассчитан на 99 лет. Годовая стоимость аренды составляет примерно 65 долларов.
Кстати, именитый актёр бывал в Белоруссии дважды - в 2015 и 2017 годах. Во время одного из визитов он встречался с Александром Лукашенко, который провел для гостя экскурсию по своей резиденции, а также обучил его навыкам ручной косьбы травы.
Российское гражданство Жерар Депардье получил в начале 2013 года, соответствующий указ подписал Владимир Путин. «Дни.ру» ранее сообщали, что известный актер решил избавиться от всего имущества во Франции. По словам Депардье, он больше не желает иметь ничего общего со своей родиной и вообще планирует уехать жить в Белоруссию.
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