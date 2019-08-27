Депардье получил земельный участок недалеко от Минска

Французский актер Жерар Депардье получил участок земли в деревне Лапоровичи недалеко от Минска. Как отмечает белорусский портал Tut.by, его соседями будут белорусская биатлонистка Дарья Домрачева и тренер спортсменки.

Ранее на встрече с президентом Белоруссии французский актёр выразил желание «пожить среди крестьян». После этого Александр Лукашенко распорядился предоставить Депардье землю в деревне Лапоровичи. Размер участка — 15 соток, на нём можно построить одноквартирный жилой дом. Как сообщают белорусские СМИ, договор рассчитан на 99 лет. Годовая стоимость аренды составляет примерно 65 долларов.