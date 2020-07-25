Никас Сафронов призвал россиян соблюдать меры предосторожности в Турции

Художник Никас Сафронов в эфире НСН признал российских туристов продолжать соблюдать меры предосторожности за рубежом на фоне сообщений об открытии границ.

Границы для россиян начинают постепенно открываться. Так, с 1 августа из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону наши граждане смогут улететь в Великобританию, Танзанию и Турцию. Переговоры продолжаются еще с 30 странами.

Художник Никас Сафронов в эфире НСН признал российских туристов продолжать соблюдать меры предосторожности.

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«Это, можно сказать, первые ласточки. Конечно, люди засиделись дома, хотят как-то выйти из изоляции. Но, к сожалению, не все страны пока готовы принять русских туристов. Турция открыла свои границы – это хорошо, но все равно нужно не забывать соблюдать меры предосторожности», – сказал он.

Кроме того, Сафронов в эксклюзивном интервью НСН поддержал ужесточения табачного законодательства, которое Госдума приняла на этой неделе.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Вяткин
ТЕГИ:ТуризмТурцияНикас Сафронов
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