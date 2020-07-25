Никас Сафронов призвал россиян соблюдать меры предосторожности в Турции

«Это, можно сказать, первые ласточки. Конечно, люди засиделись дома, хотят как-то выйти из изоляции. Но, к сожалению, не все страны пока готовы принять русских туристов. Турция открыла свои границы – это хорошо, но все равно нужно не забывать соблюдать меры предосторожности», – сказал он.

Кроме того, Сафронов в эксклюзивном интервью НСН поддержал ужесточения табачного законодательства, которое Госдума приняла на этой неделе.

