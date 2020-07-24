Россиянам в Турции не понадобятся справки о тестах на COVID-19

«Тесты на коронавирус в турецких аэропортах в обязательном порядке проводиться не будут, равно как и не будет требоваться предъявление справки о проведенном тестировании. В то же время, по информации СМИ, в крупных туристических воздушных гаванях страны (Анталья, Даламан, Измир, Стамбул) созданы центры диагностики, где желающие могут сделать тест на коронавирус на платной основе стоимостью €15», - сообщает представительство.

Однако, был разработан целый ряд мер по противодействию пандемии.

«Во время полета пассажиры должны полностью заполнить информационную форму, включающую личные данные, номер кресла, адрес пребывания в Турции, данные для связи, данные о симптомах. До пассажиров будет доведена информация о COVID-19. В случае выявления в самолете лица с подозрением на COVID-19 внутри самолета будут проводиться необходимые процедуры», - отмечает посольство.

Ранее министр туризма и культуры Турции Мехмет Эрсой в интервью DW Turkish уже сообщал, что справки по COVID-19 туристам не понадобятся, но все пребывающим будет измеряться температура и, в случае, если она будет выше 38 градусов, гостей страны отправят на прохождение ПЦР-теста, для которого будет развёрнут медицинский пункт прямо на пограничном контроле. Уже через час будут известны результаты скрининга, сказал он.

