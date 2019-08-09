Ненастье уйдет из Москвы. Ненадолго

В воскресенье, по ее словам, обойдется без осадков и без порывов ветра.

«Направление его будет западным, северо-западным 5-10 м/с. Ночь при неполной облачности будет прохладной, в Москве около +10⁰С, и по области - +6…+11⁰С. Зато днем будет солнечно, воздух прогреется до +19…+21⁰С, и в Подмосковье +18…+22⁰С», - пояснила собеседница НСН.

В начале следующей недели переменная облачность, местами пройдет небольшой кратковременный дождь.

«В понедельник ветер переменных направлений, во вторник – южный, 4-9 м/с. И мы ждем повышения температуры. Ночью в понедельник в Москве +11…+13⁰С, по области +8…+13⁰С. Днем в понедельник уже +20…+22⁰С, в Подмосковье - +18…+23⁰С. К середине недели ждем, что температура повысится до +19…+24⁰С. Но не обойдется без кратковременных дождей, потому что мы начнем испытывать влияние очередного циклона с северо-запада», - заключила Макарова.

Напомним, накануне в Москве прошло штормовое предупреждение о ливне и порывах ветра до 23 м/с.

