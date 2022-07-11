«Не рядовое явление»: Синоптик предостерег жителей Петербурга от опасной грозы
В Москве 10 июля шквалы ветра достигали 25 метров в секунду, похожая картина ждет и Петербург, заявил в эфире НСН синоптик Александр Шувалов.
Жителей Санкт-Петербурга, Смоленской, Тверской и Новгородской областей в понедельник будет ждать опасная погода с грозами и градом, необходимо быть предельно осторожными, заявил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне, 10 июля, в Москве из-за непогоды погиб один человек, еще 10 человек госпитализировали в больницы с травмами. Так, в этот день на город обрушились сильнейший ливень и ветер, которые привели к падению деревьев. Александр Шувалов отметил, что на Санкт – Петербург надвигаются похожие грозовые кластеры.
«Урагана вчера в Москве не было, он начинается с 33 метров в секунду. Максимальные порывы, которые были зафиксированы вчера, достигали 25 метров в секунду. Да, это не рядовое явление, обычно шквалы ветра при грозах бывают 13-18 метров в секунду. Повторяемость один-два раза за лето в Москве и области. Порывы ветра в 25 метров весьма чувствительны и для незакрепленных деталей при строительстве. Были случаи, когда и башенные краны такие порывы ветра сносили. Сегодня похожая картина будет в Смоленской, Тверской, Новгородской области, к вечеру грозовые кластеры подойдут к Санкт-Петербургу. Там тоже грозы, возможен град. Погода потенциально опасна, это оранжевый уровень, местами красный. Нужно быть предельно осторожными», - сказал Шувалов.
По его словам, опасные явления начинают учащаться в связи с изменением климата. В частности, будут усиливаться аномальная жара, холода и сила ветра.
«Изменение климата влияет на все. В первую очередь, оно влияет на повышение температуры и частоту опасных явлений. Они становятся чаще и опаснее. В том числе имеется в виду и сила ветра, и сила тропических ураганов, а также неблагоприятные погодные условия и в средней полосе, и на севере, аномальная жара, и холода. Все эти явления будут учащаться в связи с глобальным изменением климата», - резюмировал Шувалов.
Ранее, 6 июля, на Москву обрушился сильный дождь с градом, в ходе которого выпало 58 миллиметров осадков, что составляет почти 62% от месячной нормы. В городе было повалено 17 деревьев.
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