Названа главная странность пневмонии при COVID-19

Главный пульмонолог министерства здравоохранения России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев обратил внимание на необычное течение болезни, вызываемой новым коронавирусом. Она, по его словам, довольно немало отличается от обычной внебольничной пневмонии.

Как пояснил Авдеев в интервью «Российской газете», объясняется это тем, что у больных возникают разные степени повреждения легких с абсолютно разными клиническими проявлениями. В качестве примера он привел инфицированных, которые вовсе не жалуются на состояние здоровья. У них отсутствуют симптомы и признаки болезни.

Несмотря на это, компьютерная томография выявляет у таких пациентов признаки пневмонии, что и стало основным необычным фактором. Например, такая картина наблюдалась у более 70% заражённых на круизном лайнере Diamond Princess. По словам главного пульмонолога, человечество в лице COVID-19столкнулось с фактом возможности развития бессимптомных форм пневмоний, отмечает Ura.ru.

Вместе с тем, эксперты не исключают и положительных моментов от такого течения болезни. Дело в том, что бессимптомные носители коронавируса выполняют функцию вакцины.

