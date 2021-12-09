Названы самые популярные эмодзи года

Компания Unicode перечислила самые популярные эмодзи 2021 года, которые пользователи отправляли чаще всего, сообщает телеканал «360».

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Самыми популярными стали плачущие от смеха смайлики, а также сердечко. Остальные используют гораздо реже. Также в списке оказался «Большой палец вверх», смайлик «Слезы рекой», «Сложенные руки», «Воздушный поцелуй», «Улыбающееся лицо с сердечками», «Улыбающееся лицо с глазами-сердечками», «Улыбающееся лицо с зажмуренными глазами».

В основном в списке самых популярных эмодзи оказались смайлики, которые передают позитивные эмоции.

Напомним, в начале 2021 года iOS 14.5 от компании Apple пополнится новыми эмодзи из выпуска Emoji 13.1 консорциума. В частности, добавлены несколько новых эмоций, «сердечки», а также некий намёк на вакцину от коронавируса — это шприц, в котором красную жидкость заменили на прозрачную.

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