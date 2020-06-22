Нарколог: «Лечебное» пиво – это для гурманов

Психиатр-нарколог Александр Ковтун рассказал НСН, кто «подсядет» на пиво, полезное почти как кефир. 

Ученые из факультета биотехнологий университета ИТМО из Санкт-Петербурга работают над особым «лечебным» пивом. Они пытаются создать его на основе тропического штамма дрожжей, открытого французским микробиологом Анри Буларом в 1920-х годах во время путешествия по Индокитаю, сообщает KP.Ru. По словам ученых, тропические дрожжи могут работать как пробиотик, проникая в кишечник, и таким образом бороться с кишечными расстройствами и патогенной микрофлорой. То есть новый напиток сможет быть полезным для организма, как кефир. Кроме того, эти дрожжи производят меньше алкоголя.

Если такое пиво будет создано, то привлечет оно в первую очередь гурманов, которым постоянно необходимо пробовать какие-то новые вкусы, заявил в эфире НСН психиатр-нарколог Александр Ковтун.

«Люди, которые уже стали зависимыми от алкоголя, на эти новации никакого внимания не обратят. А «пробовальщики» — молодые люди — как правило, начинают с вина и обычного пива. Все это для изысканных любителей, которых очень мало», — полагает он.

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В статистику потребления пива новинка петербургских разработчиков серьезно не сможет повлиять, уверен Ковтун.

«Скорее всего, серьезного статистического значения это обстоятельство не привнесет. Недавно был в кафе и обнаружил в меню окрошку на пиве. Удивился, но пробовать не стал. Пусть все будет. Люди вправе ставить любые эксперименты и смотреть, что будет. Благодаря таким экспериментам и совершаются открытия», — добавил нарколог.

Ранее главный нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн в эфире НСН отказался воспринимать всерьез данные Роскачества о безопасности водки.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Александр КовтунУченыеПиво
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