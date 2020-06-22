Нарколог: «Лечебное» пиво – это для гурманов

Ученые из факультета биотехнологий университета ИТМО из Санкт-Петербурга работают над особым «лечебным» пивом. Они пытаются создать его на основе тропического штамма дрожжей, открытого французским микробиологом Анри Буларом в 1920-х годах во время путешествия по Индокитаю, сообщает KP.Ru. По словам ученых, тропические дрожжи могут работать как пробиотик, проникая в кишечник, и таким образом бороться с кишечными расстройствами и патогенной микрофлорой. То есть новый напиток сможет быть полезным для организма, как кефир. Кроме того, эти дрожжи производят меньше алкоголя.

Если такое пиво будет создано, то привлечет оно в первую очередь гурманов, которым постоянно необходимо пробовать какие-то новые вкусы, заявил в эфире НСН психиатр-нарколог Александр Ковтун.

«Люди, которые уже стали зависимыми от алкоголя, на эти новации никакого внимания не обратят. А «пробовальщики» — молодые люди — как правило, начинают с вина и обычного пива. Все это для изысканных любителей, которых очень мало», — полагает он.