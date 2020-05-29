Названы самые низкокалорийные виды алкоголя
Роскачество назвало наименее калорийные виды алкоголя. В организации пришли к выводу, что меньше всего калорий в расчете на 100 продукта в низкоалогольном пиве — в нем содержится 74 ккал.
Также невысокой калорийностью обладает и сухое вино — 64 ккал/100 грамм. Далее следует полусухое вино (78ккал/100 грамм), полусладкое вино (88 ккал/100 грамм), сладкое вино — «100 ккал/100 грамм).
Самыми калорийными видами алкоголя стали сладкие ликеры (327 ккал/100 грамм). Также много калорий в виски (220 ккал/100 грамм), водке (235 ккал/100 грамм) и коньяке (240 ккал/100 грамм).
В ведомстве отметили, что на мероприятиях с алкогольным напитками в целях сохранения фигуры лучше отдать предпочтение сухому вину, но не более одного бокала. При этом специалисты предупредили, что любой алкоголь замедляет процесс похудения, а даже небольшая доза может привести к похмельному синдрому и отекам, передает Ura.ru
Ранее заместитель главврача городской наркологической больницы Санкт-Петербурга Елена Куркова назвала домыслами утверждения о том, что употребление алкоголя якобы снижает риски заражения коронавирусом. Она отметил, что спиртное негативно сказывается на иммунитете и может помешать работе препаратов, которые выписываются больным с COVID-19, пишут «Дни.ру».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
388 тыс.+8 572 / сут.
Умерли
4 374+232 / сут.
Выздоровели
159 тыс.+8 264 / сут.
- На Москву обрушились тропические ливни
- Инициатор памятника власовцам в Праге получил по почте белый порошок
- В Совфеде высмеяли экс-посла США за поддержку водной блокады Крыма
- Минобрнауки разрешило творческим вузам провести экзамены очно
- Голосование по Конституции могут растянуть на несколько дней
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru