Названы самые низкокалорийные виды алкоголя

Также невысокой калорийностью обладает и сухое вино — 64 ккал/100 грамм. Далее следует полусухое вино (78ккал/100 грамм), полусладкое вино (88 ккал/100 грамм), сладкое вино — «100 ккал/100 грамм).



Самыми калорийными видами алкоголя стали сладкие ликеры (327 ккал/100 грамм). Также много калорий в виски (220 ккал/100 грамм), водке (235 ккал/100 грамм) и коньяке (240 ккал/100 грамм).



В ведомстве отметили, что на мероприятиях с алкогольным напитками в целях сохранения фигуры лучше отдать предпочтение сухому вину, но не более одного бокала. При этом специалисты предупредили, что любой алкоголь замедляет процесс похудения, а даже небольшая доза может привести к похмельному синдрому и отекам, передает Ura.ru



Ранее заместитель главврача городской наркологической больницы Санкт-Петербурга Елена Куркова назвала домыслами утверждения о том, что употребление алкоголя якобы снижает риски заражения коронавирусом. Она отметил, что спиртное негативно сказывается на иммунитете и может помешать работе препаратов, которые выписываются больным с COVID-19, пишут «Дни.ру».

