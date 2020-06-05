Наркологов рассмешили данные Роскачества о безопасности водки

Водку и растительное масло Роскачество признало самыми безопасными продуктами на отечественном рынке, а самыми небезопасными шашлык и коньяк. Об этом сообщается на сайте организации.

«Самыми безопасными категориями стали водка и растительное масло. Самыми небезопасными — свиной шашлык, глазированные ванильные сырки и коньяк», — говорится в сообщении.

Главный нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн в эфире НСН отказался воспринимать всерьез данные Роскачества.