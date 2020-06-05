Наркологов рассмешили данные Роскачества о безопасности водки
Эксперты в эфире НСН объяснили, почему водку нельзя считать безопасным продуктом.
Водку и растительное масло Роскачество признало самыми безопасными продуктами на отечественном рынке, а самыми небезопасными шашлык и коньяк. Об этом сообщается на сайте организации.
«Самыми безопасными категориями стали водка и растительное масло. Самыми небезопасными — свиной шашлык, глазированные ванильные сырки и коньяк», — говорится в сообщении.
Главный нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн в эфире НСН отказался воспринимать всерьез данные Роскачества.
«Глупость какая-то», - отмахнулся он.
Психиатр-нарколог Александр Ковтун в эфире НСН также выразил удивление таким выводам.
«Звучит необычно с точки зрения того, что человеку полезно, а что нет. Говорить о том, что неполезный продукт безопасен, - не укладывается в голове. Очевидно, что он токсичен, большие дозы вызывают отравление, а минимальные – снижение работоспособности. Пьяный человек выпадает из социального функционирования. Он не может быть ни работником, ни водителем, ни исполнять обязательства. Он просто пьяный благодаря «безопасному» продукту. Звучит очень комично», - заключил эксперт.
Ранее Роскачество назвало низкоалкогольное пиво наименее калорийным алкогольным напитком. Наиболее калорийными признаны ликеры, высокой калорийностью также обладают виски, водка и коньяк.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru