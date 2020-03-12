Найдена связь между бессонницей и перееданием

По словам Царевой, есть также синдром ночной еды, когда человек съедает больше 25% от общего дневного рациона вечером, отмечает РЕН ТВ. Специалист утверждает, что нередко это связано со стрессом.

Ранее Юлия Брицко, бренд-шеф гастрономической компании Green Kitchen, специализирующейся на приготовлении и доставке вкусной и полезной домашней еды, рассказала НСН, почему россияне стали больше заказывать готовой еды из ресторанов. В Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области доля тех, кто заказывает ее хотя бы раз в неделю, увеличилась с 18% в ноябре 2018 года до 33% в феврале 2020-го.



