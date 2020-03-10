Россияне стали больше заказывать готовой еды

Популярность доставки готовой еды из ресторанов выросла. В Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области доля тех, кто заказывает ее хотя бы раз в неделю, увеличилась с 18% в ноябре 2018 года до 33% в феврале 2020-го. При этом треть из них предпочитают делать заказ напрямую из ресторана по телефону, примерно 20% — через приложения, а оставшаяся доля опрошенных — через другие сервисы. По данным аналитиков, более половины опрошенных респондентов считают, что доставка готовой еды должна быть бесплатной.

Юлия Брицко, бренд-шеф гастрономической компании Green Kitchen, специализирующейся на приготовлении и доставке вкусной и полезной домашней еды, рассказала НСН, что считает своей миссией освободить время клиента и взять на себя функцию домашнего повара.

«Мы очень ценим свободное время наших клиентов, и наша миссия – освободить это время, взяв на себя функцию домашнего повара. Заказав еду у нас, хозяйки и хозяева могут спокойно забыть о приготовлении пищи на несколько дней и провести время с семьей или заняться своими личными делами. Наша компания нацелена на семьи. На семейных, работающих людей. Люди, которые заняты, и у них не хватает времени на приготовление пищи. Мы хотим разгрузить их от готовки. Но мы не забываем также о тех, кто семьей пока не обзавелся. Но основная идея нашей компании – большие порции, блюда на всю семью», - отметила она.