Россияне стали больше заказывать готовой еды
Бренд-шеф гастрономической компании Green Kitchen Юлия Брицко рассказала НСН, почему домашняя еда может быть приготовлена не только дома.
Популярность доставки готовой еды из ресторанов выросла. В Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области доля тех, кто заказывает ее хотя бы раз в неделю, увеличилась с 18% в ноябре 2018 года до 33% в феврале 2020-го. При этом треть из них предпочитают делать заказ напрямую из ресторана по телефону, примерно 20% — через приложения, а оставшаяся доля опрошенных — через другие сервисы. По данным аналитиков, более половины опрошенных респондентов считают, что доставка готовой еды должна быть бесплатной.
Юлия Брицко, бренд-шеф гастрономической компании Green Kitchen, специализирующейся на приготовлении и доставке вкусной и полезной домашней еды, рассказала НСН, что считает своей миссией освободить время клиента и взять на себя функцию домашнего повара.
«Мы очень ценим свободное время наших клиентов, и наша миссия – освободить это время, взяв на себя функцию домашнего повара. Заказав еду у нас, хозяйки и хозяева могут спокойно забыть о приготовлении пищи на несколько дней и провести время с семьей или заняться своими личными делами. Наша компания нацелена на семьи. На семейных, работающих людей. Люди, которые заняты, и у них не хватает времени на приготовление пищи. Мы хотим разгрузить их от готовки. Но мы не забываем также о тех, кто семьей пока не обзавелся. Но основная идея нашей компании – большие порции, блюда на всю семью», - отметила она.
Юлия Брицко рассказала, что компания специализируется на традиционной русской пище. По ее словам, такие блюда просты и понятны клиентам, также легко усваиваются.«Мы делаем упор на русскую кухню. Я бы ее назвала кухней, понятной каждому человеку, который живет в нашей стране. Наши бабушки ели каши, ели супы. В Италии едят пасту, в Японии суши. В Индии едят острое. Все наши блюда простые и понятные, они привычны нашим клиентам. Многие наши блюда подготовлены к посту. Мы сделали многие наши супы на воде, исключили оттуда мясо, у нас изначально было несколько супов без продуктов животного происхождения. У нас много салатов, горячих блюд. По выходным у нас заказывают салаты, супы, десерты, чтобы накормить всех своих домашних», - уточнила она.
Собеседница НСН добавила, что компания делает свой посильный вклад в заботу об окружающей среде. По ее словам, организация отказалась от использования пластиковой упаковки, работая только с глиняными горками, стеклом и бумагой. Приборы производятся из кукурузного крахмала, они безвредные и биоразлагаемые. «Можно не бояться, что они растают в супе», - заключила она.
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