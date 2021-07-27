Надувайте лодки. На Москву идет циклон, затопивший Европу

Циклон «Дирк», из-за которого недавно затопило часть Европы, движется на Москву. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В ближайшие два дня в столице ожидается сухая и солнечная погода. Температура воздуха поднимется до 30 градусов. Однако уже в середине недели мощная гроза придет на смену жаре, отметил синоптик на своей странице в Instagram.

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Погода испортится из-за циклона «Дирк», который надвигается из Европы. В ночь на четверг, 29 июля, вероятны залповые ливни и гроза. За 12 часов в столице может выпасть до 5–10 миллиметров от месячной нормы осадков, больше по области - 15–20 миллиметров, что составляет пятую часть месячной нормы. В четверг днем есть вероятность небольших дождей, температура опустится до 21–26 градусов. В пятницу погода снова наладится, а воздух прогреется до 25–30 градусов.

Однако в субботу в столичный регион придет очередной грозовой фронт.

Тропические ураганы прогнозируются на этой неделе в Санкт-Петербурге, передает РИА ФАН со ссылкой на главного синоптика города Александра Колесова.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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