Синоптики предупредили жителей Сочи о новых сильных дождях с грозами

Синоптики предупредили о новых сильных дождях с грозами в Сочи. Ухудшение погоды ожидается в течение ближайших двух дней. Предупреждение Специализированного центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Чёрного и Азовского морей действует с вечера понедельника, 26 июля, до вечера вторника, 27 июля.

Спасатели рекомендовали туристам и местным жителям на это время отказаться от отдыха у воды, передает RT.