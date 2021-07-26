Синоптики предупредили жителей Сочи о новых сильных дождях с грозами
Синоптики предупредили о новых сильных дождях с грозами в Сочи. Ухудшение погоды ожидается в течение ближайших двух дней. Предупреждение Специализированного центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Чёрного и Азовского морей действует с вечера понедельника, 26 июля, до вечера вторника, 27 июля.
Спасатели рекомендовали туристам и местным жителям на это время отказаться от отдыха у воды, передает RT.
Ранее власти Сочи заявили, что пляжи Сочи окончательно восстановлены после шторма и открыты для отдыхающих.
Между тем в субботу спасатели нашли тела трех человек, которые находились в автомобиле, который снесло течение реки Мацесты во время наводнения. Поиски еще одного человека, скорее всего это ребенок, продолжаются, пишет «Газета.ру».
Ливень со шквалистым ветром обрушился на Сочи неделю назад.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru