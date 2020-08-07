На части бесплатных трасс России могут увеличить допустимую скорость

«Мы говорим в первую очередь про дороги высших технических категорий. Первая - 1A,1B, возможно, 2A категория. Эти дороги по показателям ширины полосы, градусов поворотов, уклонов, то есть по техническим параметрам, полностью подходят для того, чтобы по ним быстро и безопасно двигаться», - уточнил Дитрих.

Он отметил, что обычно при проектировании таких трасс используются нормы, которые «допускают движение с высокими скоростями». Именно для таких дорог и возможно увеличение скоростного режима.

Ранее «Автодор» выступил с предложением увеличить скоростной лимит на платных трассах до 150 км/ч. Речь идёт о таких платных трассах, как М-11 «Нева», М-4 «Дон» и Центральная кольцевая автодорога, сообщил РИА «Новости» председатель правления компании Вячеслав Петушенко. Сейчас максимальная скорость на этих дорогах — 110 км/ч, на некоторых участках — 130 км/ч.

Гендиректор Академии водительского мастерства, автоспортсмен Александр Каминский в эфире НСН заявил, что повышение лимита до 150 км/ч не увеличит аварийность на трассах.

