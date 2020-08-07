На части бесплатных трасс России могут увеличить допустимую скорость

Глава Минтранса России Евгений Дитрих заявил, что на части российских бесплатных автомобильных дорог может быть увеличен скоростной лимит, пишет ТАСС.

Условием для изменений министр назвал высокую техническую категорию таких дорог, которая не должна уступать платным трассам «Автодора».

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«Мы говорим в первую очередь про дороги высших технических категорий. Первая - 1A,1B, возможно, 2A категория. Эти дороги по показателям ширины полосы, градусов поворотов, уклонов, то есть по техническим параметрам, полностью подходят для того, чтобы по ним быстро и безопасно двигаться», - уточнил Дитрих.

Он отметил, что обычно при проектировании таких трасс используются нормы, которые «допускают движение с высокими скоростями». Именно для таких дорог и возможно увеличение скоростного режима.

Ранее «Автодор» выступил с предложением увеличить скоростной лимит на платных трассах до 150 км/ч. Речь идёт о таких платных трассах, как М-11 «Нева», М-4 «Дон» и Центральная кольцевая автодорога, сообщил РИА «Новости» председатель правления компании Вячеслав Петушенко. Сейчас максимальная скорость на этих дорогах — 110 км/ч, на некоторых участках — 130 км/ч.

Гендиректор Академии водительского мастерства, автоспортсмен Александр Каминский в эфире НСН заявил, что повышение лимита до 150 км/ч не увеличит аварийность на трассах.

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ФОТО: flickr.com/ Деловое сообщество
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