Москвичи заказали 1,8 млн пропусков за день

Такое количество пропусков было выдано несмотря на огромное количество кибератак, подчеркнул он.

По словам Лысенко, 90% пропусков выданы для поездок на работу. Система работает в заявительном порядке, и если человек указал недостоверные данные, после проверки его пропуск аннулируют.

Цифровые пропуска в столице начнут действовать 15 апреля для любых поездок на общественном или личном транспорте. Их можно оформить на сайте mos.ru, с помощью SMS или по телефону. Пропускная система вводится, чтобы снизить количество перемещений по городу в рамках борьбы с распространением коронавируса, объясняли в мэрии.

