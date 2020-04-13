Москвичи заказали 1,8 млн пропусков за день
В первый день выдачи цифровых пропусков для поездок по Москве с 15 апреля горожане оформили уже 1,8 миллиона таких разрешений. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы со ссылкой на главу Департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко.
Такое количество пропусков было выдано несмотря на огромное количество кибератак, подчеркнул он.
По словам Лысенко, 90% пропусков выданы для поездок на работу. Система работает в заявительном порядке, и если человек указал недостоверные данные, после проверки его пропуск аннулируют.
Цифровые пропуска в столице начнут действовать 15 апреля для любых поездок на общественном или личном транспорте. Их можно оформить на сайте mos.ru, с помощью SMS или по телефону. Пропускная система вводится, чтобы снизить количество перемещений по городу в рамках борьбы с распространением коронавируса, объясняли в мэрии.
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