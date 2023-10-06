Москвичей призвали отказаться от поездок на автомобиле из-за ухудшения погоды

Столичным автолюбителям рекомендовали воздержаться от поездок на машинах с летней резиной вечером в пятницу, 6 октября, и утром в субботу, 7 октября, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

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Как отмечается, в это время, по прогнозу синоптиков, в столице возможно образование гололедицы.

Погода начнет ухудшаться уже в пятницу вечером. Пойдет дождь со снегом с сильными порывами ветра до 21 метра в секунду.

Ранее «Желтый» уровень погодной опасности объявили в столичном регионе, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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