Москвичей призвали отказаться от поездок на автомобиле из-за ухудшения погоды

Как отмечается, в это время, по прогнозу синоптиков, в столице возможно образование гололедицы.

Погода начнет ухудшаться уже в пятницу вечером. Пойдет дождь со снегом с сильными порывами ветра до 21 метра в секунду.

Ранее «Желтый» уровень погодной опасности объявили в столичном регионе, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

