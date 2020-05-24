Москвичей предупредили об экстремальной жаре этим летом
В ряде российских регионов в июне и июле прогнозируется повышенная вероятность периодов с экстремально высокими температурами. Об этом предупредили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и ЧС, передаёт РИА Новости.
По данным специалистов, в умеренных широтах, включая Московский регион, дневные температуры могут достигать +30 градусов. В южных областях ожидается +35 и выше.
Учёные считают, что такая сильная жара может спровоцировать пожары на юге Сибири и Дальнего Востока. В меньшей степени это относится к европейской части страны.
Между тем, жители Москвы в последние дни переживают «пик холода»: на протяжении трёх дней дневная температура держалась ниже +10. Первые 20 дней мая в регионе оказались холоднее климатической нормы на 2 градуса. Такие затяжные холода в мае бывают не чаще, чем раз в 15 лет, отмечал в беседе с НСН ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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