Москвичей предупредили о сильном ветре

В Москве в понедельник ожидается сильные ветер, порывы которого будут достигать 14–19 метров в секунду. Об этом предупредили жителей в столичном главке МЧС, передает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Предупреждение действует до 18:00 17 февраля.