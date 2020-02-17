Москвичей предупредили о сильном ветре

17 февраля 202008:19

В Москве в понедельник ожидается сильные ветер, порывы которого будут достигать 14–19 метров в секунду. Об этом предупредили жителей в столичном главке МЧС, передает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Предупреждение действует до 18:00 17 февраля.

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Из-за ветра москвичам рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Автолюбителям посоветовали не парковать машины под деревьями и вблизи слабо укрепленных конструкций, сообщает Москва 24.

Ранее в Гидрометцентре заявили, что в европейской части России ожидается ранняя весна. В начале наступившей недели метеорологи предсказывают в Москве потепление до +7 градусов.

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ФОТО: pixabay.com
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