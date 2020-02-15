Климатологи объявили об окончании зимы в Москве
Зимний период в Москве завершен, холода больше не вернутся, заявил заместитель директора Института физики атмосферы им. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов, сообщает АГН «Москва».
Семенов считает, что зима завершилась — отмечается переход природы к весне.
Также климатолог сообщил, что в московском регионе морозов уже не будет, добавляет Газета.ru.
Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова в эфире НСН назвала аномально высокой температуру в столичном регионе. Она уточнила, что среднесуточная температура будет превышать норму на 6 – 7 градусов.
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