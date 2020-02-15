Климатологи объявили об окончании зимы в Москве

Также климатолог сообщил, что в московском регионе морозов уже не будет, добавляет Газета.ru.

Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова в эфире НСН назвала аномально высокой температуру в столичном регионе. Она уточнила, что среднесуточная температура будет превышать норму на 6 – 7 градусов.

