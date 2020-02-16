Гидрометцентр обещает близкую весну

16 февраля 202021:00

В Гидрометцентре заявили, что в европейской части России ожидается ранняя весна, сообщают Известия.

Научный руководитель учреждения Роман Вильфанд пояснил, что обычно синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но этой зимой «погода и так была характерной для третьей декады» первого весеннего месяца. По его словам, на фоне аномально теплой зимы снежный покров не смог сформироваться окончательно, а водоемы не покрылись толстой коркой льда.

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В начале следующей недели метеорологи предсказывают в столице потепление до +7 градусов.

Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова в эфире НСН назвала аномально высокой температуру в столичном регионе. Она уточнила, что среднесуточная температура будет превышать норму на 6 – 7 градусов.

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