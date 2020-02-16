Гидрометцентр обещает близкую весну

В Гидрометцентре заявили, что в европейской части России ожидается ранняя весна, сообщают Известия.

Научный руководитель учреждения Роман Вильфанд пояснил, что обычно синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но этой зимой «погода и так была характерной для третьей декады» первого весеннего месяца. По его словам, на фоне аномально теплой зимы снежный покров не смог сформироваться окончательно, а водоемы не покрылись толстой коркой льда.