Гидрометцентр обещает близкую весну
В Гидрометцентре заявили, что в европейской части России ожидается ранняя весна, сообщают Известия.
Научный руководитель учреждения Роман Вильфанд пояснил, что обычно синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но этой зимой «погода и так была характерной для третьей декады» первого весеннего месяца. По его словам, на фоне аномально теплой зимы снежный покров не смог сформироваться окончательно, а водоемы не покрылись толстой коркой льда.
В начале следующей недели метеорологи предсказывают в столице потепление до +7 градусов.
Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова в эфире НСН назвала аномально высокой температуру в столичном регионе. Она уточнила, что среднесуточная температура будет превышать норму на 6 – 7 градусов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Калининградский стрелок оставил записку
- Россиянин завоевал бронзу на ЧМ по биатлону в Италии
- В Дипакадемии предрекли эпоху перемен в отношениях России и Запада
- Путин назвал инициативу из Послания Федсобранию, против которой были все
- В российском МИД назвали три условия улучшения отношений с Европой