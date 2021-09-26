Москвичей предупредили о предстоящих заморозках

Россиян предупредили о возможных заморозках в Москве. Самая холодная ночь на следующей неделе прогнозируется в среду. Столбики термометров устремятся к нулевой отметке с небольшой вероятностью заморозков в окрестностях столицы. Об этом сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.

По его словам, ближайшие двое суток ожидается пасмурная погода с кратковременными дождями, в дневные часы - до плюс 9-11 градусов, что на несколько градусов ниже положенной нормы.

Ранее синоптик предупредил о задержке «бабьего лета».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Погода В МосквеПогодаЗаморозки
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