Москвичей предупредили о предстоящих заморозках

Россиян предупредили о возможных заморозках в Москве. Самая холодная ночь на следующей неделе прогнозируется в среду. Столбики термометров устремятся к нулевой отметке с небольшой вероятностью заморозков в окрестностях столицы. Об этом сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.

По его словам, ближайшие двое суток ожидается пасмурная погода с кратковременными дождями, в дневные часы - до плюс 9-11 градусов, что на несколько градусов ниже положенной нормы.

Ранее синоптик предупредил о задержке «бабьего лета».



