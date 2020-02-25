Москвичам в последнюю неделю зимы пообещали мокрый снег и низкое давление
Погода на новой рабочей неделе в Москве будет теплой, не исключены осадки в виде дождя и снега. Атмосферное давление ожидается ниже нормы. Об этом сообщает Москва 24 со ссылкой на прогноз погодного центра «Фобос».
В среду, 26 февраля, небо затянут облака, пойдет снег, переходящий в мокрый снег, а затем в дождь. Атмосферное давление начнет падать и к вечеру составит 730 миллиметров ртутного столба.
В четверг Москва окажется в теплом секторе атмосферного циклона. Синоптики прогнозируют облачную погоду, и снова не исключен мокрый снег и дождь. Воздух прогреется до +2... +4 градусов.
В пятницу осадки будут небольшими и кратковременными. Начнет выглядывать солнце, температура воздуха днем +1... +3 градусов.
Ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв в эфире НСН заявил об ограниченных возможностях климатологов в долгосрочных прогнозах.
22 февраля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал НСН, когда ждать весну в центре России.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Москвичам в последнюю неделю зимы пообещали мокрый снег и низкое давление
- Ведомство Кудрина раскритиковало государственных адвокатов
- Секретарь СНБО Украины рассказал, что России грозит развал
- В России будет сформирована новая Общественная палата
- Вакарчук уходит из Верховной рады