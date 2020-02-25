Москвичам в последнюю неделю зимы пообещали мокрый снег и низкое давление

Погода на новой рабочей неделе в Москве будет теплой, не исключены осадки в виде дождя и снега. Атмосферное давление ожидается ниже нормы. Об этом сообщает Москва 24 со ссылкой на прогноз погодного центра «Фобос».

В среду, 26 февраля, небо затянут облака, пойдет снег, переходящий в мокрый снег, а затем в дождь. Атмосферное давление начнет падать и к вечеру составит 730 миллиметров ртутного столба.

В четверг Москва окажется в теплом секторе атмосферного циклона. Синоптики прогнозируют облачную погоду, и снова не исключен мокрый снег и дождь. Воздух прогреется до +2... +4 градусов.

В пятницу осадки будут небольшими и кратковременными. Начнет выглядывать солнце, температура воздуха днем +1... +3 градусов.