Москвичам в последнюю неделю зимы пообещали мокрый снег и низкое давление

Погода на новой рабочей неделе в Москве будет теплой, не исключены осадки в виде дождя и снега. Атмосферное давление ожидается ниже нормы. Об этом сообщает Москва 24 со ссылкой на прогноз погодного центра «Фобос».

В среду, 26 февраля, небо затянут облака, пойдет снег, переходящий в мокрый снег, а затем в дождь. Атмосферное давление начнет падать и к вечеру составит 730 миллиметров ртутного столба.

В четверг Москва окажется в теплом секторе атмосферного циклона. Синоптики прогнозируют облачную погоду, и снова не исключен мокрый снег и дождь. Воздух прогреется до +2... +4 градусов.

В пятницу осадки будут небольшими и кратковременными. Начнет выглядывать солнце, температура воздуха днем +1... +3 градусов.

Bloomberg объяснил аномалии теплой российской зимы

Ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв в эфире НСН заявил об ограниченных возможностях климатологов в долгосрочных прогнозах.

22 февраля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал НСН, когда ждать весну в центре России.



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ФОТО: pixabay.com
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