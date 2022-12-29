Москвичам синоптики пообещали «рубиновый» январь

Первый месяц 2023 года – январь в Москве ожидается теплым. Об этом сообщает центр погоды «Фобос». У синоптиков он получил название «рубиновый» январь, так как температура воздуха может превысить норму на четыре-пять градусов, что для середины зимы является существенной аномалией.

«На синоптической карте такое температурное отклонение выделяют рубиновым цветом, как пятиконечные рубиновые звезды башен Московского Кремля», - говорится в сообщении.