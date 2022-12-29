Москвичам синоптики пообещали «рубиновый» январь

Первый месяц 2023 года – январь в Москве ожидается теплым. Об этом сообщает центр погоды «Фобос». У синоптиков он получил название «рубиновый» январь, так как температура воздуха может превысить норму на четыре-пять градусов, что для середины зимы является существенной аномалией.

«На синоптической карте такое температурное отклонение выделяют рубиновым цветом, как пятиконечные рубиновые звезды башен Московского Кремля», - говорится в сообщении.

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Ночная температура воздуха для Москвы прогнозируется - от -8 до -13 градусов, дневная - от -3 до -8 градусов. Отмечается, что начало года в Москве может стать самым теплым за последние 50 лет.

При такой оттепели 30-сантиметровые сугробы вскоре сдуются до 20-сантиметровых с последующим ростом до положенной нормы, уточнили в центре.

Ранее синоптики рассказали о рекордном тепле в Москве 1 января, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Песня
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