Москвичам рассказали, когда ждать 25-градусного тепла
Тепло придёт в столичный регион с наступлением календарного лета. С приходом июня воздух днём будет прогреваться до +20 +25 градусов по шкале Цельсия. Такой прогноз дал НСН ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
При этом, в течение ближайшей недели москвичи будут продолжать мёрзнуть. По оценке синоптика, столичный регион и центральная Россия перенесены погодной «машиной времени» на месяц назад. Не смотря на вторую половину мая, за окном наблюдаются климатические характерные признаки апреля. Каждый день идут кратковременные дожди.
Между тем, на этой неделе в одну из ночей в Москве вообще может выпасть снег, хоть и небольшой, пишут «Дни.ру». Его спрогнозировал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Холод принес с собой циклон с центром над Баренцевым морем.
Воздушные потоки изменят характер погоды после 25 мая, отмечает «Вечерняя Москва». К российской столице приблизится антициклон, который перенаправит воздушные потоки с севера на южную — юго-западную составляющие. Осадков станет меньше, температура воздуха начнет постепенно повышаться. При этом, по оценке Тишковца, лето в целом будет комфортным: будет ни холодно, ни жарко.
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