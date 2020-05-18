Москвичам рассказали, когда ждать 25-градусного тепла

Тепло придёт в столичный регион с наступлением календарного лета. С приходом июня воздух днём будет прогреваться до +20 +25 градусов по шкале Цельсия. Такой прогноз дал НСН ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

При этом, в течение ближайшей недели москвичи будут продолжать мёрзнуть. По оценке синоптика, столичный регион и центральная Россия перенесены погодной «машиной времени» на месяц назад. Не смотря на вторую половину мая, за окном наблюдаются климатические характерные признаки апреля. Каждый день идут кратковременные дожди.