Москвичам рассказали, когда ждать 25-градусного тепла

Тепло придёт в столичный регион с наступлением календарного лета. С приходом июня воздух днём будет прогреваться до +20 +25 градусов по шкале Цельсия. Такой прогноз дал НСН ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

При этом, в течение ближайшей недели москвичи будут продолжать мёрзнуть. По оценке синоптика, столичный регион и центральная Россия перенесены погодной «машиной времени» на месяц назад. Не смотря на вторую половину мая, за окном наблюдаются климатические характерные признаки апреля. Каждый день идут кратковременные дожди.

Гидрометцентр - москвичам: Тепла не ждите!

Между тем, на этой неделе в одну из ночей в Москве вообще может выпасть снег, хоть и небольшой, пишут «Дни.ру». Его спрогнозировал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Холод принес с собой циклон с центром над Баренцевым морем.

Воздушные потоки изменят характер погоды после 25 мая, отмечает «Вечерняя Москва». К российской столице приблизится антициклон, который перенаправит воздушные потоки с севера на южную — юго-западную составляющие. Осадков станет меньше, температура воздуха начнет постепенно повышаться. При этом, по оценке Тишковца, лето в целом будет комфортным: будет ни холодно, ни жарко.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:ПрогнозПотеплениеПогода
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры