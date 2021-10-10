Москвичам пообещали разгар «бабьего лета»

Москвичам пообещали разгар "бабьего лета". 10 октября может стать самым теплым днем месяца. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он отметил, что «бабье лето» сейчас на пике. До этого синоптик обещал жителям столицы днем температуру до плюс 13-15 градусов. Он добавил, что в Москве ожидается тепло и высокое атмосферное давление с небольшой облачностью.

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Ранее синоптики предупредили, когда придётся попрощаться с солнцем. Ближайшие выходные и начало следующей недели порадуют жителей столицы РФ и области солнцем, а также относительным теплом. Дальше уже станет дождливо и пасмурно, прогнозирует ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.



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ФОТО: pixabay.com
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