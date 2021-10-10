Москвичам пообещали разгар "бабьего лета". 10 октября может стать самым теплым днем месяца. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он отметил, что «бабье лето» сейчас на пике. До этого синоптик обещал жителям столицы днем температуру до плюс 13-15 градусов. Он добавил, что в Москве ожидается тепло и высокое атмосферное давление с небольшой облачностью.