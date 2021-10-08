Москвичей предупредили, когда придётся попрощаться с солнцем
Ближайшие выходные и начало следующей недели порадуют жителей столицы РФ и области солнцем, а также относительным теплом. Дальше уже станет дождливо и пасмурно, прогнозирует ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
В субботу и воскресенье на небе будет мало облаков. В центре европейской части России и Подмосковье температура днём составит 12-13 °C. В ночные часы возможны небольшие заморозки. С выходных атмосферное давление будет снижаться.
«Сегодня, пожалуй, был последний день-рекордсмен с высоким давлением, когда был установлен новый максимум для 8 октября по Москве. В субботу атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба, в воскресенье – 759-760 мм рт. ст., а это уже существенно ниже зафиксированного рекорда», – рассказал метеоролог в эфире «Радио 1».
В предстоящие среду и четверг характер погоды уже будет определять циклон, который приблизится с юга. Температура понизится немного и сохранится в районе нормы, зарядят дожди, ветер в порывах усилится.
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