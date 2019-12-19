Москве пообещали теплый четверг

19 декабря 201907:53

В четверг, 19 декабря, в Москве ожидается плюсовая температура до +6 градусов по Цельсию, пишет Газета.ру со ссылкой на «Метеоновости». максимальная температура в столице составит от +4°С до +6°С, а в области от +1°С до +6°С.

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Как утверждают синоптики, погода в этот день будет облачная с прояснениями, местами ожидаются небольшие осадки.

России предрекли «волны холода». Зима в России будет с большими перепадами температур, заявил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, периоды сильного холода будут сменяться потеплением.

Ранее в эфире НСН исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что эта зима в России будет характеризоваться существенными перепадами температур от сильных морозов до потеплений.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Песня
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