Москве пообещали теплый четверг

Как утверждают синоптики, погода в этот день будет облачная с прояснениями, местами ожидаются небольшие осадки.

России предрекли «волны холода». Зима в России будет с большими перепадами температур, заявил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, периоды сильного холода будут сменяться потеплением.

Ранее в эфире НСН исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что эта зима в России будет характеризоваться существенными перепадами температур от сильных морозов до потеплений.

