Минувший четверг стал самым холодным днем мая в столице

Прошедший четверг, 21 мая, стал самым холодным днем с начала месяца в столице. Об этом сообщает портал Метеоновости. Специалисты подчеркивают, что накануне среднесуточная температура воздуха в столичном регионе составила +5,9 градуса. Самой высокой отметкой, которую фиксировали столбики термометров, стал показатель в 8,8 градуса тепла.

А ранее в подмосковном управлении МЧС РФ жителей Московской области предупредили о заморозках в ночные и утренние часы с 22 по 23 мая. Температура воздуха может опускаться до минус 2 градусов, пишет Москва 24. В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что прохладная погода с температурой ниже климатической нормы сохранится в столичном регионе до конца текущей недели, а также в начале следующей.