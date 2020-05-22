Минувший четверг стал самым холодным днем мая в столице
Прошедший четверг, 21 мая, стал самым холодным днем с начала месяца в столице. Об этом сообщает портал Метеоновости. Специалисты подчеркивают, что накануне среднесуточная температура воздуха в столичном регионе составила +5,9 градуса. Самой высокой отметкой, которую фиксировали столбики термометров, стал показатель в 8,8 градуса тепла.
А ранее в подмосковном управлении МЧС РФ жителей Московской области предупредили о заморозках в ночные и утренние часы с 22 по 23 мая. Температура воздуха может опускаться до минус 2 градусов, пишет Москва 24. В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что прохладная погода с температурой ниже климатической нормы сохранится в столичном регионе до конца текущей недели, а также в начале следующей.
Между тем, в Москве за минувшие сутки выпала четверть месячной нормы осадков. Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на метеобюро столицы. Специалисты подчеркнули, что прирост осадков за последние 24 часа составил 13 мм. При том, что в мае месячная норма составляет 51 мм. Синоптики отмечают, что дождливая и прохладная погода сохранится в столичном регионе до конца недели, подчеркивает RT.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
326 тыс.+8 894 / сут.
Умерли
3 249+150 / сут.
Выздоровели
99 825+7 144 / сут.
- На Украине охотник умышленно застрелил семерых киевлян
- В Минздраве рассказали о принципах формировании статистики по COVID-19
- Апелляционный суд отменил продление ареста Арашуковым
- Лукашенко пообещал развивать в Белоруссии ракетное производство
- В Совфеде назвали причины выхода США из Договора по открытому небу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru