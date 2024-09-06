Минувшее лето в Северном полушарии стало самым жарким в истории

В Северном полушарии лето 2024 года стала самым жарким за всю историю метеонаблюдений, заявили в европейской климатической службы Copernicus, сообщает агентство Bloomberg.

Последние 12 месяцев на Земле стали самыми теплыми в истории

По данным климатологов, глобальные температуры были на 0,69 °C выше исторических средних значений. Исследователи предупреждают, что повышение средней температуры увеличивает число экстремальных погодных явлений — от засух и лесных пожаров до сильных штормов и наводнений.

При этом, как отметили в Copernicus, в Великобритании, Исландии, некоторых частях Ирландии, на западном побережье Португалии и на юге Норвегии было прохладнее нормы.

Ранее в ООН заявили об «эпидемии» экстремальной жары в мире, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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