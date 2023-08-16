Минприроды: в 11 регионах России жара сохранится до конца августа

Министр отметил, что по всему миру с каждым годом растет число экстремальных погодных явлений.

«Рекорды обновляются по всему миру практически каждый месяц», - подчеркнул он.

Козлов привел статистику, согласно которой с начала 2023 года в России зафиксировали 544 опасных гидрометеорологических явления. Годом ранее за этот же период их насчитывалось 438.

«Метания погоды из одной крайности в другую происходят из-за глобального изменения климата», - добавил министр.

Ранее климатолог Фридерике Отто назвала новый рекорд среднемировой температуры приговором человечеству, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

