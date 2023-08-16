Минприроды: в 11 регионах России жара сохранится до конца августа

В одиннадцати российских регионах до конца августа продержится экстремальная жара, доложил президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания правительства глава Минприроды Александр Козлов, передает ТАСС.

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Министр отметил, что по всему миру с каждым годом растет число экстремальных погодных явлений.

«Рекорды обновляются по всему миру практически каждый месяц», - подчеркнул он.

Козлов привел статистику, согласно которой с начала 2023 года в России зафиксировали 544 опасных гидрометеорологических явления. Годом ранее за этот же период их насчитывалось 438.

«Метания погоды из одной крайности в другую происходят из-за глобального изменения климата», - добавил министр.

Ранее климатолог Фридерике Отто назвала новый рекорд среднемировой температуры приговором человечеству, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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