Минприроды: в 11 регионах России жара сохранится до конца августа
В одиннадцати российских регионах до конца августа продержится экстремальная жара, доложил президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания правительства глава Минприроды Александр Козлов, передает ТАСС.
Министр отметил, что по всему миру с каждым годом растет число экстремальных погодных явлений.
«Рекорды обновляются по всему миру практически каждый месяц», - подчеркнул он.
Козлов привел статистику, согласно которой с начала 2023 года в России зафиксировали 544 опасных гидрометеорологических явления. Годом ранее за этот же период их насчитывалось 438.
«Метания погоды из одной крайности в другую происходят из-за глобального изменения климата», - добавил министр.
Ранее климатолог Фридерике Отто назвала новый рекорд среднемировой температуры приговором человечеству, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru